Сейсмолог призвала россиян собрать «тревожные сумки» из-за землетрясений

Сейсмолог Зверева: некоторым россиянам нужно подготовить тревожную сумку
Россиянам, проживающим в сейсмически активных районах, необходимо иметь «тревожную сумку» и нужно знать базовые правила поведения при землетрясении. Об этом РИА Новости заявила старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.

«Проживая в сейсмически активном районе, в таком как, например, Сочи, рекомендуется иметь тревожную сумку, где есть все необходимое», — сказала она.

При ощущении толчков, по словам сейсмолога, если человек находится на первом этаже и не может выйти на улицу, он должен сразу же найти наиболее безопасное место – под устойчивым и массивным столом, а также в дверных проемах. Стоять у стен, шкафов и окон категорически нельзя.

На улице же нужно держаться как можно дальше от зданий. Зверева призвала изучить правила поведения при землетрясениях, чтобы быть готовым к ним всегда.

До этого Зверева предупредила, что в Сочи в будущем может произойти сильное землетрясение.

Ранее серия загадочных землетрясений произошла вблизи «Зоны 52» в США.

 
