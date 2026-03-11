Власти озвучили размер выплат семьям погибших и пострадавшим при обстреле Брянска

Богомаз: семьи погибших при атаке ВСУ в Брянске получат по 1,5 млн рублей

Власти выплатят семьям погибших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску по 1,5 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире «Соловьев Live».

По словам Богомаза, выплаты также предусмотрены для пострадавших в ходе этой атаки. Получившим тяжелые ранения выдадут по 600 тысяч рублей из областного бюджета. При средних ранениях будет назначена выплата в размере 300 тысяч рублей, уточнил он.

По последним данным, в результате ракетного обстрела ВСУ не выжили семь человек, еще 42 получили ранения различной степени тяжести. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура в регионе.

10 марта Брянск атаковали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow класса «воздух — земля» Вооруженных сил Украины. Одна из ракет ударила по заводу, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты в городе.

Следственный комитет РФ сообщил, что теракт в Брянске был совершен при участии военных главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

