Культура

Новым художественным руководителем Михайловского театра стал Абдразаков

78.ru: оперный певец Абдразаков возглавил Михайловский театр
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Нового худрука коллективу представил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель», — сказал губернатор.

Абдразаков — оперный певец, режиссер, а также общественный деятель и народный артист РФ. С декабря 2024 года занимал должность художественного руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета.

В феврале сообщалось, что Абдразаков может заменить на этой должности Владимира Кехмана, который в январе оставил должность художественного руководителя Михайловского театра после почти 19 лет работы.

В конце июля 2025 года Следственный комитет России возбудил в отношении Кехмана дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным «Фонтанки», зеркальное уголовное дело возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Ранее стало известно, кто будет руководить Губернским театром.

 
