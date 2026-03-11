Новым художественным руководителем Михайловского театра стал Абдразаков

Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Нового худрука коллективу представил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель», — сказал губернатор.

Абдразаков — оперный певец, режиссер, а также общественный деятель и народный артист РФ. С декабря 2024 года занимал должность художественного руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета.

В феврале сообщалось, что Абдразаков может заменить на этой должности Владимира Кехмана, который в январе оставил должность художественного руководителя Михайловского театра после почти 19 лет работы.

В конце июля 2025 года Следственный комитет России возбудил в отношении Кехмана дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным «Фонтанки», зеркальное уголовное дело возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Ранее стало известно, кто будет руководить Губернским театром.