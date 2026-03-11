Размер шрифта
Чешской лыжнице запретили общаться с россиянами на Паралимпиаде

Чешской лыжнице Бубеничковой запретили общаться с журналистами из РФ на Играх
Buffy1982/Shutterstock/FOTODOM

Пресс-атташе сборной Чехии запретил российским журналистам пообщаться с лыжницей Симоной Бубеничковой, завоевавшей серебро на Паралимпийских играх 2026 года в Италии, передает «Матч ТВ».

«Никаких разговоров с русскими. Говорить с вами не будем. Это мое решение», — заявил пресс‑атташе.

10 марта Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с ведущим Синякиным завоевала золотую медаль в спринтерской гонке классическим стилем. Она завершила дистанцию с результатом 3.16,1 минуты. Серебро в активе у 17-летней Бубеничковой. Бронзовую медаль завоевала немка Лиони Марии Уолтер.

Таким образом, у сборной России уже четыре золотые медали: две у Багиян, по одной у Варвары Ворончихиной и Ивана Голубкова.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее Владимир Путин поздравил лыжника Голубкова, посвятившего ему золото Паралимпиады

 
