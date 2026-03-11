Посол Швейцарии покинул Иран

Швейцария приостанавливает работу своего посольства в Иране на фоне военных действий на Ближнем Востоке, но при этом продолжает поддерживать канал связи между США и Ираном. Об этом сообщается в соцсети X внешнеполитического ведомства конфедерации.

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью, министерство иностранных дел приняло решение временно закрыть посольство Швейцарии в Иране», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что посол и пять сотрудников дипмиссии покинули Исламскую Республику по суше и находятся в безопасности за пределами страны.

Дипломаты вернутся в Тегеран, как только позволит ситуация, добавили в МИД.

7 марта сообщалось, что сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране были эвакуированы из Ирана через пограничный пункт пропуска «Астара».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее Италия эвакуировала посольство в Иране.