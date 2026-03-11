Размер шрифта
Госдума приняла закон о защите имущества многодетных семей

Госдума приняла закон о защите участков и машин многодетных от изъятия за долги
Максим Блинов/РИА Новости

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о защите имущества многодетных семей. Трансляция пленарного заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом расширяется перечень принадлежащего гражданину-должнику имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. В него вошли земельные участки, предоставленные многодетным семьям бесплатно в рамках социальной поддержки, а также доли в праве собственности на них. Исключение составляют случаи, когда это имущество находится в ипотеке и подлежит взысканию в соответствии с законодательством.

Кроме того, защиту получило транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, если оно является единственным в многодетной семье.

В феврале правительство России поддержало законопроект, предлагающий конфисковывать домашних животных у владельцев в случае жестокого обращения, однако указало на необходимость доработки норм для его практической реализации.

Ранее россиян предупредили о возможности изъятия дачи за долги.

 
