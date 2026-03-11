Собака напала на женщину и откусила ей нос

The Sun: британка перенесла пластику после того, как собака откусила ей нос

В Англии собака откусила нос женщине, пишет The Sun.

Инцидент произошел, когда Стефф Литтлфорд работала догситтером и присматривала за собакой, с которой уже была знакома и ранее имела хорошие отношения. Однако, как рассказала женщина, в какой-то момент животное неожиданно укусило ее за лицо.

«Я либо напугала собаку, либо случайно коснулась болезненного места, о котором мне не сообщили. В итоге меня укусили — большая часть моего носа была фактически оторвана», — вспоминает британка.

Повреждение оказалось настолько серьезным, что женщине потребовалась сложная реконструктивная операция. Врачи провели так называемую лобную пластику: для восстановления носа была использована кожа со лба.

Всего после нападения Литтлфорд перенесла четыре операции. В итоге врачам удалось восстановить ее нос, однако на лбу остался заметный шрам, тянущийся от брови к линии роста волос.

После произошедшего Стефф начала активно рассказывать о своем опыте в социальных сетях. Она признается, что была удивлена тем, насколько часто происходят подобные травмы. По словам женщины, с ней связались сотни людей, переживших похожие нападения.

«Многие думают, что кусают только большие собаки. Но это не так. Любая собака может нанести серьезный вред», — заключила британка.

