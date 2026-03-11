«У мамы снесло крышу»: фигуристы ушли от Плющенко после угроз от матери Костылевой

Фигуристы Никита и София Сарновские покинули академию Евгения Плющенко. Они продолжат карьеру в группе Этери Тутберидзе. Мать Елены Костылевой, ранее публично угрожавшая Софии, заявила, что стороны «не договорились по деньгам». В комментариях «Газете.Ru» Светлана Журова призвала с осторожностью оценивать ситуацию, а адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри объяснил, что могут сделать родители Сарновских в связи с угрозами.

«Нужно что-то менять в жизни»

Никита и София Сарновские покинули академию Евгения Плющенко, выразив двукратному олимпийскому чемпиону и его штабу благодарность.

«Хочу поделиться важным для меня решением. Настал тот момент, когда нужно менять что-то в жизни. Хочу искренне поблагодарить Евгения Викторовича, Дмитрия Сергеевича, Сергея Андреевича, Рема, Кристину Игоревну за проделанную совместную работу. Все, что достигнуто, достигнуто вместе с вами. Спасибо вам за все!» — написала Сарновская в соцсетях. Ее заявление практически слово в слово повторил Никита.

Уход учеников крайне расстроил Плющенко, который посетовал на потраченное время и силы. Он саркастически высказался о сложившейся ситуации.

«Good job, «Ангелы Плющенко»! Моя техника, наши знания, мое время и время моей команды за семь лет сделали из Никиты и Софы Сарновских топ-спортсменов. Благодаря этим ребятам я получил уверенность, что мы все делаем правильно, что наш подход и наша работа дают результаты. Что получили Софа и Никита? Помимо результатов и знаний, приглашение в другой штаб. Видимо, то, что семь лет назад их туда не приняли как «профнепригодных», а теперь позвали, им очень польстило — и они согласились! <...>

Сейчас академия «Ангелы Плющенко» будет исключительно фокусироваться на тех, кому с нами точно по пути, кто ценит наш вклад в их спортивное будущее и верит в наши силы, знания и опыт!

Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то лучшего вызывает у меня только улыбку, но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно», — написал Плющенко в Telegram.

Фигуристы ушли из академии, несмотря на то, что у них был действующий контракт. Как сообщает РИА Новости, родители Сарновских выплатят «Ангелам Плющенко» неустойку, сумма которой на данный момент не разглашается. Вопрос расторжения будет урегулирован во внесудебном порядке.

При этом нельзя не учитывать аспект спортивной конкуренции. Журналист Влад Жуков в Telegram-канале «Лапидарность» отмечает, что штаб Этери Тутберидзе проявил заинтересованность в Сарновских после того, как Никита выиграл чемпионат России по прыжкам. Но от оценки действиям фигуристов Жуков воздержался.

«Стоит ли вот так срываться, когда за плечами семь лет работы? Вопрос спорный. Не было бы успехов — конечно, стоило бы. А так — у Плющенко что София, что Никита (в особенности) смотрелись очень достойно, а результаты стабильно шли в гору. Этот сезон у Никиты — просто бери и вешай в рамочку. Настоящий повод для гордости.

Кстати, вместо эпилога — легкая юмореска. Мы ведь с вами находимся в моменте, когда не Плющенко приглашает чужих спортсменов к себе, а штаб Этери Георгиевны (флагманский в России) — забирает исконно «ангельских». В том, что Сарновские являются таковыми, думаю, ни у кого сомнений не возникает. Знак качества, получается», — написал он.

При чем здесь Ирина Костылева

Ряд СМИ сообщает, что одной из главных причин ухода Сарновских от Плющенко стали конфликты с матерью 14-летней воспитанницы академии Елены Костылевой — Ириной. Женщина не один год оскорбляла Софию, а не так давно назвала ее «мразотой» и пригрозила, что Елена «прыгнет триксель на нее и разрубит ей лезвием связки на ногах или на бедре, если та еще раз попытается пересечь ей прыжок». Костылева-старшая уверяет, что семья Сарновских всячески мешает ее дочери и имеет исключительно меркантильные интересы.

«Не договорились по деньгам. Месяц назад, когда мы были в Питере на стартах с Евгением Викторовичем, вся семья уже покидала на четыре дня академию с вещами. Выторговывали, как они обычно это делали в течение всех лет в «Ангелах Плющенко», «материальные блага». А когда мама Люда узнала о стипендии для Лены в 200 тыс. рублей в месяц, предложенной после ухода к Федченко, то у мамы Люды крышу снесло.

Но еще больше, у мамы Люды, снесло крышу, что я отказалась от денег. И вернулись к Евгению Викторовичу без денег. По любви. Так как Лена не может без него»,

— цитирует женщину «Чемпионат» в канале, посвященном фигурному катанию.

«Несдержанность родителя»

Чтобы объективно оценивать ситуацию, нужно знать ее изнутри, заявила «Газете.Ru» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, призвав с осторожностью подходить к происходящему.

«В разборки в фигурном катании крайне сложно вмешиваться со своим мнением. Родители видят будущее своего ребенка по-своему, тренеры — по-своему. Методы воспитания у них зачастую разнятся, но все хотят результата. Они ушли от Плющенко? Многие уже по завершении карьеры говорят: этот тренер был со мной, к примеру, слишком мягок. И я со своим жизненным опытом понимаю, что можно было ко мне относиться жестче, чтобы я сделала меньше ошибок», — заметила Журова.

Она указала: молодые спортсмены ставят свое мнение превыше всех остальных и зачастую понимают правоту тренера лишь спустя годы. Журова допустила, что Плющенко могло не хватить жесткости по отношению к Сарновским, поскольку он сам является мягким человеком, как и его тренер — Алексей Мишин. Говоря же об Ирине Костылевой, она предположила, что мать так своеобразно защищает дочь.

«Наверное, это несдержанность родителя. Она стала публично известна в один момент. Большинство старается скрыть какие-то вещи, а она, может быть, ничего не хотела скрывать. Это ее подход в воспитании ребенка. Если бы такое говорил тренер, это одно. А когда речь о родителях — считается, что родитель сам видит, как воспитывать ребенка. Привлекать службу опеки? А они скажут: каков предмет привлечения? Тем более, когда ребенок сам зачастую с действиями мамы согласен.

Это очень тонкий лед. Потому что общество может давать ситуации очень разные оценки — от полного признания до неприятия. К тому же, девочка повзрослеет, и маме будет очень сложно удерживать ситуацию», — констатировала Журова.

«Родители имеют право обратиться в прокуратуру»

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри в беседе с «Газетой.Ru» разобрал правовой аспект ситуации, объяснив, что могут сделать родители Сарновских из-за угроз со стороны Костылевой. Он подчеркнул, что на уголовное дело инцидент не тянет.

«Здесь не будет угрозы убийством. Для этого человек должен достать, например, нож, топор, продемонстрировать оружие, а другой человек должен воспринять угрозу как реальную. Поэтому никакой уголовной статьи здесь нет.

Конечно, можно оспорить в гражданском процессе, подать исковое заявление о возмещении вреда, причиненного публикациями. Я уверен, что они этот иск выиграют, вопрос в компенсации.

Нужно будет подтвердить, что ребенку причинен вред такими публикациями, обосновать, как это отразилось на его здоровье. Но хороших перспектив в денежной компенсации я не вижу — у нас иной раз по убийствам дают какие-то незначительные суммы. Но тем не менее этим можно заняться. Плюс, следует отметить, что родители имеют право обратиться в прокуратуру и потребовать у прокурора обратиться в суд для защиты нарушенных прав несовершеннолетнего. Это самый лучший, я считаю, вариант, они, бесспорно, выиграют. А размер компенсации будет определять суд. Но, думаю, обойдется минимальными суммами — порядка 200–300 тыс. рублей. На усмотрение суда», — пояснил Сильвестри.