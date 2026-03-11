Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Автомобили

«Москвич» закрыл проект по выпуску одной из своих моделей

«Москвич» закрыл проект по выпуску модели «Москвич 5»
Telegram-канал Завод «Москвич»

«Москвич» принял решение не выводить на рынок модель «Москвич 5» в связи с ее несоответствием внутренним стандартам качества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.

«По результатам внутренних испытаний в корпоративном парке было выявлено, что данная модель не в полной мере соответствует критериям по потребительским свойствам», — сообщили в компании.

Производственные мощности предприятия будут сконцентрированы на выпуске моделей «Москвич 3», «Москвич 3е», «Москвич 6» и «Москвич 8».

До этого сообщалось, что возрожденный дореволюционный бренд «Руссо-Балт» готовит вторую модель — вслед за коммерческим фургоном компания представит кроссовер. Премьера новинки запланирована на лето 2026 года. Первой моделью возрожденной марки стал электрофургон F200.

В свою очередь глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Ранее были названы китайские кроссоверы с проблемными «автоматами».

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!