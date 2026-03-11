«Москвич» закрыл проект по выпуску одной из своих моделей

«Москвич» принял решение не выводить на рынок модель «Москвич 5» в связи с ее несоответствием внутренним стандартам качества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.

«По результатам внутренних испытаний в корпоративном парке было выявлено, что данная модель не в полной мере соответствует критериям по потребительским свойствам», — сообщили в компании.

Производственные мощности предприятия будут сконцентрированы на выпуске моделей «Москвич 3», «Москвич 3е», «Москвич 6» и «Москвич 8».

До этого сообщалось, что возрожденный дореволюционный бренд «Руссо-Балт» готовит вторую модель — вслед за коммерческим фургоном компания представит кроссовер. Премьера новинки запланирована на лето 2026 года. Первой моделью возрожденной марки стал электрофургон F200.

В свою очередь глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Ранее были названы китайские кроссоверы с проблемными «автоматами».