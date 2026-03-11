В Госдуме заявили, что из-за перекрытия Ормузского пролива «основная беда» случилась с газом

Флотилия из 25 супертанкеров, которая направляется к порту Янба на берегу Красного моря для погрузки 50 млн баррелей нефти Саудовской Аравии, компенсирует лишь три дня остановки судоходства из-за перекрытия Ормузского пролива. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, отметив, что системную проблему с поставками и ценами на ресурсы это не решит.

«Проблемы в Ормузском проливе лишили мировой рынок 15 млн баррелей в день. Данная флотилия компенсирует три с третью дня остановки судоходства. Небольшое воздействие на цену нефти через красивую картинку в новостях этот проход окажет, но не более, — и то, если по этой флотилии не ударят какие-нибудь хуситы. То есть это смягчение ситуации без решения системной проблемы. И основная беда не с нефтью, а с газом: концентрация внимания на нефти — классическое «отвлечение внимания на негодный объект», — сказал он.

11 марта издание Bloomberg со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов сообщило, что флотилия из 25 супертанкеров направляется к порту Янба на берегу Красного моря, чтобы загрузиться 50 млн баррелей нефти Саудовской Аравии. Эр-Рияд хочет воспользоваться терминалом на западе страны, чтобы частично восстановить нефтяной экспорт, минуя перекрытый Ормузский пролив.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

