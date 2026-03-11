В России предсказали полный выход Украины из-под контроля США

Украинский президент Владимир Зеленский довольно давно пытается всячески критиковать, обвинять и ругать американского лидера Дональда Трампа, так что не исключено, что в самое ближайшее время он перейдет к прямым оскорблениям. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал политолог, американист Малек Дудаков.

«Зеленский может в скором времени перейти к прямым оскорблениям Трампа по нескольким причинам. Во-первых, Соединенные Штаты на текущий момент оказывают крайне мало финансовой и военной помощи Украине по сравнению с теми же европейцами. Зависимость Киева от Штатов упала, а потому можно позволить больше вольностей. Во-вторых, свою роль в отношении к Трампу сыграла и военная операция против Ирана», — пояснил политолог.

Он отметил, что из-за затянувшейся кампании против Ирана позиции Трампа подрываются не только на международном поле, но и внутри страны.

«Кадры горящих американских баз только усиливают негативное отношение к авантюре Трампа, так что выйти из этого конфликта, сохранив лицо, ему не получится. Это понимает в том числе и Зеленский, который больше не опасается выпадов в свою сторону со стороны Белого дома. Во всех вопросах, где американцы оказывали давление на Киев, как, например, с проведением выборов, больше никаких уступок со стороны Украины не будет. Они выходят из-под контроля», — сказал американист.

Скорее всего, Зеленский планирует еще полгода «потерпеть» Трампа и рассчитывает, что на выборах в конгресс победят не республиканцы, считает Дудаков.

Президент Зеленский рассказал о своем разочаровании президентом США Дональдом Трампом, который не услышал его сообщений о третьей мировой войне. Об этом украинский лидер заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону, которое опубликовано на YouTube-канале публициста.

«Я сказал, что будет третья мировая война. Президент Трамп меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить», — сказал политик.

Ранее Зеленский раскрыл, что показало обращение США за помощью к Украине.