На Урале иеромонаха отправили в колонию за оправдание терроризма

СК: священнику Пинчуку дали пять с половиной лет за оправдание терроризма

На Урале иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука) приговорили к пяти с половиной годам колонии за оправдание терроризма и поддержку неонацизма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Свердловской области в Telegram-канале.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что срок фигурант будет отбывать в колонии общего режима. Суд также лишил его права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов в течение двух лет.

По версии следствия, Пинчук выразил уважение основателю запрещенной в России организации, чем публично оправдал их деятельность. В его отношении возбудили уголовное дело за публичное оправдание терроризма или его пропаганду.

В июне 2022 года в отношении Пинчука уже возбуждали уголовное дело за дискредитацию российской армии. 30 марта того же года он написал в социальной сети «ВКонтакте», что правительство России нарушает божественные заповеди, и назвал действия захватническими. После этого Пинчук удалил не только пост, но и свою страницу. Подробнее о его деле — в материале «Газеты.Ru».

