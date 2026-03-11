Размер шрифта
Очевидица рассказала о маршруте детей, пропавших в Звенигороде

МК: пропавших в Звенигороде детей сняли камеры
Телеграм-канал «МЧС Московской области»

Последние передвижения детей, пропавших в Подмосковье, засняли камеры видеонаблюдения. Об этом рассказала одна из местных жительниц в беседе с mk.ru.

По ее словам, дети шли с улицы Игнатьевской мимо местного супермаркета, затем перешли дорогу и прошли между домами, предположительно, к спуску к берегу реки.

«Может быть, они хотели пикник какой-то устроить, костер... Ну дети же», – предположила женщина.

Как рассказали другие местные жители в соцсетях, на месте, где пропали дети, якобы на льдине нашли следы детских пальцев. Предполагается, что кто-то из школьников пытался ухватиться за кромку, но все равно ушел под воду. Эту деталь официально профильные органы еще не комментировали.

Два 12-летних мальчика и их подруга пропали накануне 8 марта. Предполагается, что они отправились на Москву-реку, чтобы поиграть там.

В результате одного из мальчиков нашли в воде, он не выжил.

Ранее в «ЛизаАлерт» раскрыли протяженность треков поиска пропавших в Звенигороде детей.

 
