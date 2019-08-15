Каждый второй россиян имеет кредит

Непогашенные кредиты перед банками есть у 51% гражданина России, причем каждый пятый выплачивает по кредиту от 30% до 50% совокупного дохода, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Отмечается, что от 10% до 20% семейного дохода уходит на погашение кредита у 31% опрошенных, еще 16% тратят от 21% до 30% месячного бюджета.

66% россиян сказали, что не испытывают трудности с выплатами кредита. В основном это люди от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%).

Затруднение с выплатами испытывают 33% респондентов, преимущественно от 18 до 24 лет.

Согласно данным опроса, 60% уверены, что могут погасить кредит, а 38% заявили о трудностях с выплатами.

Ранее были названы регионы с наибольшей долей семей среднего класса.