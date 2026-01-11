Теннисист Медведев раскрыл, кому посветил победу на турнире в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев посвятил семье свою победу на турнире ATP-250 в Брисбене, Австралия.

«У дочери был день рождения, пока я нахожусь тут, поэтому я посвящаю победу ее первому дню рождения», — сказал Медведев в интервью на корте.

В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Благодаря победе на турнире Медведев поднимается с 13 на 12 место в мировом рейтинге.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев и Карен Хачанов проиграли финал турнира в Гонконге.