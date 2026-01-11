Рублев и Хачанов проиграли финал турнира в Гонконге

Теннисисты Хачанов и Рублев не сумели выиграть турнир ATP-250 в Гонконге

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов проиграли в финале турнире категории ATP-250 в Гонконге.

В финале соревнований они потерпели поражение от итальянского дуэта Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего. Встреча, которая длилась 1 час 18 минут, завершилась с результатом 4:6, 6:2, 0:1 [1:10].

Хачанов и Рублев выполнили три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету Музетти и Сонего три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

