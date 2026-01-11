Размер шрифта
Украинский блогер заявил о подозрениях НАБУ десяткам депутатов Рады

Шарий: НАБУ готовит подозрения десяткам депутатов Верховной рады Украины
anatolijsharij/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил в своем Telegram-канале, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит уведомления о подозрении нескольким десяткам депутатов Верховной рады в рамках дела о получении выгоды за голосования в парламенте.

По словам Шария, подозрения на сегодняшний день вручены пятерым, а около сорока парламентариев эти подозрения получат в самое ближайшее время. Блогер уточнил, что в общей сложности материалы готовы на более чем 100 народных депутатов.

«Все они получили деньги за голосование и не только в помещении, которое принадлежало (депутату Рады Юрию - ред.) Киселю», — написал Шарий.

27 декабря НАБУ провело обыски в Верховной раде и офисе партии «Слуга народа». Под удар попал, в частности, «близкий друг» Владимира Зеленского, депутат Юрий Кисель. Ему и еще двум представителям правящей партии предъявлены подозрения в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за «правильное» голосование в парламенте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали об опасном эксперименте Зеленского по разрушению Киева.

