Талибы пятый день держат под стражей журналистку на севере Афганистана

Талибы (движение внесено в список террористических организаций) на протяжении пяти дней удерживают под стражей сотрудницу радиостанции Radio Kunduz Назиру Рашиди. Об этом сообщает пресс-служба Организации поддержки афганских журналистов на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным организации, во вторник, 6 января, Рашиди арестовали и увезли в неизвестном направлении без предъявления обвинений. В настоящий момент журналисты требуют ее освобождения, а также раскрыть причины ареста, гарантировать ее безопасность и законные права на защиту.

В официальном заявлении организации содержится призыв к правозащитным организациям по всему миру обратить внимание на эту ситуацию. Родные журналистки заявили, что она единственный кормилец в семье и опекун младших братьев и сестер.

В декабре корреспондент «Ленты.ру» посетила Афганистан и выяснила, что ситуация с правами женщин в этой стране остается крайне напряженной. По ее словам, за четыре года талибы выстроили жесткую и разветвленную систему ограничений, фактически исключив женщин из общественной жизни. В Афганистане женщинам запрещено говорить на публике и показывать лицо за пределами дома, добавила журналистка.

Движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. 31 августа того же года США полностью вывели из республики свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее талибы изнасиловали правозащитницу, чтобы помешать ей бороться с режимом.