Новости. Общество

В США арестовали экс-министра финансов Ганы

Иммиграционная полиция США поместила под стражу экс-министра финансов Ганы
Ben Fox/AP

Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США взяли под стражу бывшего министра финансов Ганы Кеннета Офори-Атта. Об этом сообщило посольство Ганы в Вашингтоне в соцсети X.

«Посольство Ганы в Вашингтоне, округ Колумбия, подтверждает, что бывший министр финансов Ганы господин Кеннет Нана Яу Офори-Атта был взят под стражу Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в Соединенных Штатах», — говорится в заявлении.

Посольство выясняет обстоятельства задержания. Дипломаты связались с учреждением, в котором содержат бывший министр, но Офори-Атта отказался общаться с консульскими сотрудниками без присутствия адвоката.

В Гане против чиновника, который возглавлял Минфин страны с 2017 по 2024 гг. заведено дело по подозрению в коррупции во время работы на посту министра финансов.

По информации издания Jeune Afrique, арест произошел из-за статуса пребывания Офори-Атты в США. 66-летний экс-министр находится в стране с января 2025 года для лечения. Адвокаты заявили, что их клиент подал заявление на корректировку статуса, что по американскому законодательству позволяет оставаться в стране легально после истечения срока действия визы.

Ранее в Гане после срыва потопа на Рождество арестовали строившего ковчеги Эбо Ноя.

