Новости. Общество

В Госдуме предупредили о мошеннических схемах при продаже дачи

Депутат Чаплин посоветовал при продаже дачи проверять личность и статус покупателя
Одна из самых коварных мошеннических схем при продаже недвижимости связана с манипуляциями при расчетах, рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он призвал при сделке быть осмотрительным и не поддаваться на иллюзию простой выгоды.

«Продажа дачного участка — ответственный шаг, который требует от собственника не только желания заключить сделку, но и высокой степени осмотрительности. Недобросовестные покупатели и посредники используют множество хитрых уловок, цель которых — оставить продавца без денег или втянуть в судебные разбирательства. Главное правило — не поддаваться на спешку и иллюзию простой выгоды», — сказал Чаплин.

По словам депутата, одна из самых коварных схем связана с манипуляциями при расчетах. Мошенники могут убеждать продавца оформить договор на сильно заниженную сумму, обещая передать остальные деньги «в конверте» позже, якобы для уменьшения налога или из-за особого статуса покупателя.

«После регистрации перехода права собственности такой покупатель исчезает, а у продавца на руках остается лишь мизерная сумма, официально указанная в договоре. Оспорить такую сделку практически невозможно, поэтому любые расчеты должны проходить прозрачно и фиксироваться в официальных документах», — обратил внимание Чаплин.

Особое внимание он рекомендовал уделять проверке личности и статуса самого покупателя, особенно если он действует по доверенности.

«Необходимо лично убедиться в подлинности паспорта и проверить доверенность через реестр Федеральной нотариальной палаты. Это позволит исключить ситуации, когда сделку проводит лицо, не имеющее на то законных полномочий. Также серьезным риском являются сделки, в которых покупатель может впоследствии быть признан банкротом. В таком случае суд может отменить все сделки, совершенные им за три года до банкротства, и продавец будет вынужден вернуть деньги, даже если участок уже перепродан. Чтобы избежать этого, стоит проверить потенциального покупателя на наличие долгов и признаков финансовой несостоятельности через открытые реестры», — отметил Чаплин.

Кроме того, депутат напомнил, что перед сделкой продавец обязан урегулировать все вопросы с другими собственниками, если они есть. Если участок или дом приобретались в браке, потребуется нотариальное согласие супруга на продажу. Если ранее использовался материнский капитал, должны быть выделены доли детям.

«Продавец должен быть готов предоставить покупателю полный комплект документов, включая свежую выписку из ЕГРН, документы, подтверждающие основание владения, и справки об отсутствии задолженности по взносам в садовое товарищество и коммунальным платежам. Только так можно провести сделку честно и защитить свои интересы», — констатировал Чаплин.

Ранее стало известно, что в России будут штрафовать за неиспользуемые дачные участки.

