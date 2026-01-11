Российские войска активно продвигаются на Гуляйпольском направлении

Российские войска демонстрируют активное продвижение на Гуляйпольском направлении и близки к завершению боев непосредственно за город. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного аналитика Константина Машовца.

Эксперт утверждает, что российским подразделениям удалось преодолеть реку Гайчур в нескольких точках, проникнуть в город с различных сторон и закрепиться в северной и центральной частях. Сообщается о действиях штурмовых групп к западу от Гуляйполя, в направлении Железнодорожного и Староукраинки, что, по мнению Машовца, приближает установление полного контроля над городом.

Параллельно с этим, севернее Гуляйполя российские войска также форсировали Гайчур, войдя в село Доброполье и установив контроль над Даниловкой или ее значительной частью. Это, как полагает Машовец, создает предпосылки для усиления давления в сторону трассы Запорожье – Донецк и расширения наступления на соседние участки линии фронта. Несмотря на то, что украинским силам удалось замедлить продвижение на некоторых участках, обстановка в районе Гуляйполя оценивается как критическая.

По мнению аналитика, российское командование сознательно рассредоточило наступление по широкому фронту, чтобы создать максимальную нагрузку на оборону ВСУ, сконцентрировав основные силы на направлении главного удара. Машовец считает, что этот тактический ход оправдал себя: в то время как в одном районе наступление было приостановлено, в другом оборона оказалась прорвана.

Эксперт видит основную угрозу в дальнейшем продвижении к западу и северо-западу от Гуляйполя. В сочетании с наступлением вдоль Днепра это может угрожать логистике украинских сил в Ореховском районе и создать условия для приближения к окрестностям Орехова с разных направлений. Машовец подчеркивает, что реализация этого плана происходит постепенно и с существенными потерями, однако продвижение продолжается, и исход ситуации будет зависеть от способности украинской стороны укрепить оборону именно на Гуляйпольском направлении.

Ранее элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовали вывода из окрестностей Гуляйполя.