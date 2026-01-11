Глава МИД ФРГ отверг притязания Трампа на Гренландию

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Bild отверг территориальные претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию.

По его словам, «совершенно очевидно», что вопросы вопрос территориального суверенитета острова «решают исключительно Гренландия и Дания».

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. Он обратил внимание, что датский остров окружен российскими и китайскими кораблями и нужен Вашингтону «для обороны».

9 января газета Politico сообщила, что Дания пытается убедить американских законодателей в том, что она не заинтересована в продаже Гренландии. В частности, об этом говорили посол королевства в США Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибсесен, которые провели встречу с американскими конгрессменами.

