Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил новому тренеру

«Спартак» предложил испанскому специалисту Хуану Карлосу Карседо зарплату, превышающую €2,5 млн за сезон. Об этом сообщает ShootandGoal.
По информации издания, до назначения Карседо московский клуб обращался к главному тренеру «Гëзтепе» Станимиру Стойлову, которому была предложена аналогичная зарплата. Однако в итоге «Спартак» принял решение сделать выбор в пользу испанского специалиста.
5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.
11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.
«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.
Ранее была названа причина, по которой «Спартак» может удачно выступить с новым тренером.