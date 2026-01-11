Размер шрифта
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил новому тренеру

ShootandGoal: Карседо может заработать в «Спартаке» более €2,5 млн за сезон
Massimo Paolone/Global Look Press

«Спартак» предложил испанскому специалисту Хуану Карлосу Карседо зарплату, превышающую €2,5 млн за сезон. Об этом сообщает ShootandGoal.

По информации издания, до назначения Карседо московский клуб обращался к главному тренеру «Гëзтепе» Станимиру Стойлову, которому была предложена аналогичная зарплата. Однако в итоге «Спартак» принял решение сделать выбор в пользу испанского специалиста.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

Ранее была названа причина, по которой «Спартак» может удачно выступить с новым тренером.
 
