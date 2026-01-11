В Госдуме заявили об отсутствии планов по захвату Гренландии у России и Китая

Депутат Швыткин: Россия и Китай не стремятся завладеть Гренландией

Россия и Китай не стремятся захватить Гренландию, а желание президента США Дональда Трампа контролировать остров «попирает» международное право. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился замглавы комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, многократное нарушение договоренностей странами НАТО в настоящий момент сказывается на внутренней обстановке в блоке.

«Россия и Китай не стремятся завладеть Гренландией — это первое. Второй момент, на мой взгляд, попрание норм международного права со стороны Трампа еще раз обостряет то, что страны Евросоюза и страны блока НАТО, безусловно, сами попирали нормы международного права», — сказал депутат.

Швыткин также отметил, что Россия и Китай всегда придерживались данных норм и продолжат их соблюдать.

4 января Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. Он обратил внимание, что датский остров окружен российскими и китайскими кораблями и нужен Вашингтону «для обороны».

Позднее американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на следующей неделе.

Ранее дипломаты Северной Европы отвергли слова Трампа о кораблях РФ и КНР у Гренландии