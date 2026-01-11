Крымчанку обнаружили обгоревшей после свидания с новым знакомым из интернета

В Крыму юношу задержали за расправу над новой знакомой из интернета

В Крыму девушка пропала после свидания. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, 17-летняя студентка джанкойского техникума познакомилась с молодым человеком в социальных сетях. 4 января текущего года она отправилась с ним на встречу, после чего перестала выходить на связь.

После пропажи волонтеры организовали поиски. В течение суток добровольцы задавали вопросы местным жителям и обзванивали больницы. Найти ее не удалось, вскоре поиски прекратили.

Позже несовершеннолетнюю нашли недалеко от села, где жил ее знакомый, но спасать ее было уже поздно. По данным Mash, туловище было обгоревшим.

По данным «Российской газеты», девушка отправилась на свидание с 21-летним юношей из соцсетей. Пара каталась на новом автомобиле молодого человека, но в какой-то момент между ними якобы произошел конфликт. Юноша схватил пострадавшую за горло и долго не отпускал. Когда она перестала дышать, попытался избавиться.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, юношу задержали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

