Кличко заявил об отсутствии ресурсов для отражения атак на Киев и всю Украину

Противовоздушная оборона Украины не располагает необходимыми ресурсами для отражения атак на украинскую территорию, включая Киев. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью немецкому журналу Bild.
«Мы видим, что наша система ПВО не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве. Нам срочно нужны дополнительные системы ПВО для защиты населения от российских авиаударов», — сказал он.
В Киеве сотни тысяч людей уже два дня остаются без электричества и отопления при двадцатиградусных морозах. Кличко не рекомендует оставаться в столице.
«Поэтому мы призываем всех людей, у которых нет отопления и которые имеют такую возможность, навестить друзей или родственников или покинуть город до тех пор, пока проблемы не будут решены», — добавил градоначальник.
В ночь на 9 января Киев подвергся массированному налету беспилотников, после которого в городе возникли масштабные проблемы с инфраструктурой.
Ранее в Киеве перенесли срок восстановления теплоснабжения.