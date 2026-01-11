Размер шрифта
Кличко заявил об отсутствии ресурсов для отражения атак на Киев и всю Украину

Valentyn Ogirenko/Reuters

Противовоздушная оборона Украины не располагает необходимыми ресурсами для отражения атак на украинскую территорию, включая Киев. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью немецкому журналу Bild.

«Мы видим, что наша система ПВО не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве. Нам срочно нужны дополнительные системы ПВО для защиты населения от российских авиаударов», — сказал он.

В Киеве сотни тысяч людей уже два дня остаются без электричества и отопления при двадцатиградусных морозах. Кличко не рекомендует оставаться в столице.

«Поэтому мы призываем всех людей, у которых нет отопления и которые имеют такую ​​возможность, навестить друзей или родственников или покинуть город до тех пор, пока проблемы не будут решены», — добавил градоначальник.

В ночь на 9 января Киев подвергся массированному налету беспилотников, после которого в городе возникли масштабные проблемы с инфраструктурой.

Ранее в Киеве перенесли срок восстановления теплоснабжения.

