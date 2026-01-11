Размер шрифта
В Москве задержали блогера, который гулял по метро в костюме водолаза

В Москве украинский блогер устроил съемку в костюме водолаза в метро
В Москве задержали блогера с Украины после поездки в метро в костюме водолаза. Об этом «Российской газете» сообщил осведомленный источник.

По его словам, пассажиры одного из поездов обратили внимание на мужчину в ластах и необычном костюме и сообщили о нем в службу безопасности подземки. После этого сотрудники метро решили опросить гражданина. Его личность и местонахождение оперативно установили.

Как выяснилось, «водолазом» оказался 30-летний украинский блогер. Он пояснил, что вместе с девушкой снимал эффектный видеоконтент для продвижения своего Telegram-канала.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают, есть ли в действиях мужчины признаки административного правонарушения.

До этого в Москве мужчина с бородой распылил в лицо блогеру Леониду Сквирскому (Леонардо Ди Ванче) перцовый баллончик и избил, когда он вместе с женой спускался в метро. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат пострадавшего Константин Ерохин, агрессор специально выслеживал блогера из-за критики в интернете. После нападения он выложил ролик с избиением в свой канал, чтобы «похвастаться» перед последователями.

Ранее москвичка обвинила пассажира в приставаниях к девушкам в метро.

