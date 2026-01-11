Размер шрифта
В СПЧ одной фразой отреагировали на слова главы МО Британии о «похищении» Путина

Член СПЧ Ахмедова высмеяла заявление Хили о желании похитить Путина
Мария Девахина/РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) России Марина Ахмедова прокомментировала слова министра обороны Соединенного королевства Джона Хили, изъявившего желание «похитить» президента РФ Владимира Путина. Она опубликовала соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«А всплывает ли после этого Британия?» — написала Ахмедова.

11 января агентство УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка сообщило, что глава британского министерства обороны заявил, что не выступает против «похищения» Владимира Путина, как это произошло с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время беседы журналисты поинтересовались у Хили, кого из мировых лидеров он хотел бы «похитить». Чиновник выбрал президента РФ и пояснил, что хотел бы взять того под стражу «и привлечь к ответственности за военные преступления».

Позднее на ситуацию отреагировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

Ранее в США оценили возможность проведения операции по захвату Путина.

