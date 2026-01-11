В аэропорту Сочи задерживаются более 10 рейсов

В Сочи задерживаются восемь рейсов на вылет и шесть на прилет

В аэропорту Сочи задерживаются восемь рейсов на вылет и шесть на прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Отмечается, что на вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Батуми и Анталью, на прилет — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Стамбула, Батуми и Антальи.

При этом один рейс из Санкт-Петербурга в Сочи отменен.

8 января в аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов.

До этого Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи. Они действовали с 03:24 (мск) до 07:14 (мск) 8 января. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко отметил, что такая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Кореняко добавил, что период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Ранее ограничения ввели в двух аэропортах Краснодарского края.