Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В Москве автохам не давал проехать машине скорой помощи

112: водитель иномарки не пропускал машину скорой помощи на шоссе в Москве
Telegram-канал «112»

Водитель автомобиля Mercedes не пропускал машину скорой помощи в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на одном из столичных шоссе. Служебная машина во время движения по левому ряду столкнулась с автохамом.

«Водитель за рулем Mercedes не пропускал экстренную помощь, несмотря на маячки, сигналы и возможность перестроиться», — говорится в публикации.

6 января в городе Кирово-Чепецк в Кировской области автомобиль Kia Sorento столкнулся с машиной скорой помощи. По данным Госавтоинспекции, авария произошла на перекрестке улиц 60 лет Октября, Володарского и Школьная. Иномарка врезалась в служебный автомобиль, который ехал на «красный» сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Среди них — водитель машины скорой помощи и фельдшер, а также четыре пассажира Kia Sorento. Причины произошедшего должны были установить сотрудники ГИБДД.

За день до этого грузовик протаранил машину скорой помощи, перевозившую пациента в коме, на трассе ТюменьОмск. Три медика получили травмы, их пациента спасти не удалось.

Ранее реанимобиль попал в серьезное ДТП на востоке Москвы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27594763_rnd_3",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+