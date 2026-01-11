В Москве автохам не давал проехать машине скорой помощи

112: водитель иномарки не пропускал машину скорой помощи на шоссе в Москве

Водитель автомобиля Mercedes не пропускал машину скорой помощи в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на одном из столичных шоссе. Служебная машина во время движения по левому ряду столкнулась с автохамом.

«Водитель за рулем Mercedes не пропускал экстренную помощь, несмотря на маячки, сигналы и возможность перестроиться», — говорится в публикации.

6 января в городе Кирово-Чепецк в Кировской области автомобиль Kia Sorento столкнулся с машиной скорой помощи. По данным Госавтоинспекции, авария произошла на перекрестке улиц 60 лет Октября, Володарского и Школьная. Иномарка врезалась в служебный автомобиль, который ехал на «красный» сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Среди них — водитель машины скорой помощи и фельдшер, а также четыре пассажира Kia Sorento. Причины произошедшего должны были установить сотрудники ГИБДД.

За день до этого грузовик протаранил машину скорой помощи, перевозившую пациента в коме, на трассе Тюмень — Омск. Три медика получили травмы, их пациента спасти не удалось.

Ранее реанимобиль попал в серьезное ДТП на востоке Москвы.