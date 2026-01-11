Десятки тысяч домохозяйств остаются без света во Франции после сильного циклона

Более 20 тысяч домохозяйств остаются без света на севере Франции после циклона

Свыше 20 тыс. домохозяйств остаются без электричества во французской Нормандии из-за циклона «Горетти», который обрушился на север страны два дня назад. Об этом сообщила радиостанция ici, ссылаясь на оператора энергосетей Enedis.

«После сильных ветров шторма «Горетти» 23 тыс. домохозяйств все еще остаются без электричества по состоянию на утро 11 января», — отмечается в публикации.

Больше всего перебоев с электроэнергией фиксируется в департаменте Манш на побережье пролива Ла-Манш (9,9 тыс. затронутых домов).

До этого телеканал BFMTV сообщал, что движение поездов в регионе Нормандия во Франции полностью остановили на фоне циклона Горетти, пришедшего в страну 9 января вечером.

В соседнем с Нормандией регионе О-де-Франс движение поездов также было практически приостановлено. Функционировал только маршрут для скоростных поездов между Парижем и Лиллем.

