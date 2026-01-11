Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Десятки тысяч домохозяйств остаются без света во Франции после сильного циклона

Более 20 тысяч домохозяйств остаются без света на севере Франции после циклона
Shutterstock

Свыше 20 тыс. домохозяйств остаются без электричества во французской Нормандии из-за циклона «Горетти», который обрушился на север страны два дня назад. Об этом сообщила радиостанция ici, ссылаясь на оператора энергосетей Enedis.

«После сильных ветров шторма «Горетти» 23 тыс. домохозяйств все еще остаются без электричества по состоянию на утро 11 января», — отмечается в публикации.

Больше всего перебоев с электроэнергией фиксируется в департаменте Манш на побережье пролива Ла-Манш (9,9 тыс. затронутых домов).

До этого телеканал BFMTV сообщал, что движение поездов в регионе Нормандия во Франции полностью остановили на фоне циклона Горетти, пришедшего в страну 9 января вечером.

В соседнем с Нормандией регионе О-де-Франс движение поездов также было практически приостановлено. Функционировал только маршрут для скоростных поездов между Парижем и Лиллем.

Ранее «Роскосмос» показал спутниковые снимки циклона, который принес в Москву «снежный армагеддон».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27594709_rnd_9",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+