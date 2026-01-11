В Иране аркестовали ряд ключевых фигур протестов

Глава национальной полиции Ахмад-Реза Радан заявил, что в Иране арестовали несколько ключевых фигур протестов в республике. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на AFP.

По словам главы национальной полиции, вечером 10 января были произведены значительные аресты главных участников беспорядков, которые будут наказаны после прохождения всех необходимых юридических процедур.

Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB опубликовала видеоматериалы, на которых запечатлены задержания участников протестных акций в Ширазе и провинции Мазендеран. Число задержанных, а также сведения об их личностях, официально не сообщаются.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в Иране придумали, как справиться с беспорядками.