Поезд Деда Мороза завершил новогоднее путешествие

Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг, проехав более 20 тысяч километров

Поезд Деда Мороза завершил путешествие в этом сезоне, проехав более 20 тысяч километров. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийского Деда Мороза.

В пресс-службе рассказали, что в юбилейном сезоне «волшебный» состав преодолел более 20 тыс. километров от Владивостока до Мурманска, побывав на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, а затем, проехав центральную часть России, завершил маршрут на родине Деда Мороза — в Великом Устюге Вологодской области.

Зимний волшебник традиционно встретился с детьми и взрослыми, поздравив их с наступившим Новым годом.

«Пусть ваша жизнь наполнится счастливыми мгновениями, а чудеса всегда будут рядом. Верьте в добрую сказку, ведь она живет в каждом благом деле, в каждом искреннем слове да в каждом любящем сердце!», — пожелал Дед Мороз жителям и гостям Великого Устюга.

7 декабря Дед Мороз прогулялся по Риму в рамках своего предновогоднего турне. Визит волшебника был организован Русским домом в итальянской столице.

В ноябре Дед Мороз из Великого Устюга встретился с детьми в Русском доме в Ченнаи. Волшебник впервые посетил Панча Ратхас и масляный шар Кришны. Также Дед Мороз впервые побывал на берегу Бенгальского залива и окунул в нем ноги.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга посетил Амстердам.