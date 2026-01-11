Размер шрифта
Несколько взрывов зафиксировали в Херсоне

В подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы произошли в городе Херсоне, подконтрольном украинским властям. Об этом пишет «Общественное. Новости».

Какие-либо подробности в материале не приводятся.

11 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в минувшую неделю Вооруженные силы РФ использовали около 1100 беспилотников, более 890 управляемых авиационных бомб и свыше 50 ракет разных типов для ударов по территории его страны. В том числе российские войска применили ракету «Орешник», подчеркнул глава государства.

На этом фоне он призвал зарубежных партнеров к «стабильной поддержке» Киева и «скоординированной дипломатии» ради достижения мира. В то же время политик выразил благодарность странам Запада, которые пытаются решить поставленную задачу.

В ночь на 9 января в украинской столице произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Киев подвергся массированному налету беспилотников типа «Герань». После взрывов в городе зафиксировали повреждение критической инфраструктуры, на фоне чего в ряде районов возникли проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее в подконтрольной Украине части Запорожской области произошли взрывы.

