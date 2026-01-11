Размер шрифта
В Госдуме фразой «мечтать не вредно» ответили на желание Хили похитить Путина

Депутат Колесник: словами о похищении Путина Джон Хили хотел привлечь внимание
Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр обороны Великобритании Джон Хили словами о желании «похитить» президента России Владимира Путина хотел привлечь к себе внимание, это говорит о том, что он «слабый человек и любит мечтать». Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Его мечты говорят о том, что слабый человек, любит мечтать и хочет на себя обратить внимание такими заявлениями. Это говорит о его абсолютной никчемности. Пусть, Великобритания достойна такого министра. <…> Мечтать не вредно, но его мечты довольно-таки смешные и даже где-то веселые», — сказал Колесник.

По его словам, Хили «дурно воспитан». Депутат обратил внимание на то, что «островитяне, как правило, имеют комплекс неполноценности». Министр обороны в Соединенном Королевстве – лишь временная фигура, «сегодня один, завтра другой», подытожил он.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили признался, что не выступает против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Отвечая на вопрос журналиста о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил», Хили сообщил, что речь идет о российском лидере Владимире Путине.

Ранее генсек Совета Европы захотел «привлечь к ответственности» Россию после удара «Орешником».

