В Гренландии заявили, что власти острова должны говорить с Рубио без Копенгагена

Оппозиционер Броберг: Гренландия должна общаться с Рубио без Копенгагена

Глава оппозиционной партии в Гренландии «Налерак» Пеле Броберг заявил, что власти Гренландии, в частности министр иностранных дел острова Вивиан Моцфельдт, должны общаться с госсекретарем США Марко Рубио без главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена. Его слова передает датский телеканал TV2.

«То, чего хочет гренландский народ — это дело гренландцев. Это не имеет никакого отношения к Дании», — подчеркнул Броберг.

По его словам, только у гренландцев есть способ «снизить накал» в сложившейся ситуации, которую он назвал «панической истерией, созданной средствами массовой информации».

9 января газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата в Европейском союзе (ЕС) писала, что власти Дании и находящейся под ее контролем Гренландии пытаются убедить американских законодателей, что не заинтересованы в продаже острова США.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. Он обратил внимание, что датский остров окружен российскими и китайскими кораблями и нужен Вашингтону «для обороны».

Позднее американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на следующей неделе.

Ранее премьер Норвегии Гар Стёре заявил, что cтране настало время объединиться с Данией.