Президент Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков в стране

Пезешкиан: США и Израиль пытаются посеять хаос в Иране
Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США и Израиль в организации массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает Reuters.

По словам политика, американские и израильские силы пытаются «посеять хаос и беспорядки» в Иране и призвал иранцев дистанцироваться от бунтовщиков и террористов.

До этого агентство со ссылкой на трех израильских источников, знакомых с ситуацией, сообщало, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможного вмешательства США в дела Ирана. Накануне, 10 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсудили ситуацию в Иране. Израильская сторона желания вмешаться в дела исламской республики не выразила.

Reuters напомнил, что в июне Израиль и Иран воевали 12 дней, в ходе которых США присоединились к Израилю в нанесении авиаударов, в том числе по иранским ядерным объектам.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в Иране предупредили Трампа о последствиях в случае «любой атаки».

