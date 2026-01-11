Алтайские врачи под бой курантов спасали пьяного пациента с разорванной печенью

Житель Алтая на спор залез на светофор и попал в реанимацию с разрывом печени

В Алтайском крае житель Барнаула получил тяжелую травму, забравшись на светофор на спор в новогоднюю ночь. Об этом сообщили «Вести. Алтай».

По информации телеканала, местный житель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил доказать свою смелость и полез на столб. В результате он сорвался и получил разрыв печени. Пострадавшего с массивным кровотечением доставили в барнаульскую больницу скорой медицинской помощи № 2, где врачи экстренно прооперировали его буквально под бой курантов, тем самым спасли ему жизнь.

В медучреждении отметили, что подобные случаи в праздничные дни — не редкость. За первые девять дней новогодних каникул в БСМП обратились более тысячи человек. Почти сто пациентов были направлены в краевой центр острых отравлений. Врачи фиксировали случаи кишечных кровотечений и обострений язвенной болезни после обильных застолий.

Отдельную тревогу у медиков вызвали пациенты, употреблявшие технические жидкости — тормозную жидкость, антифриз и стеклоомывающую жидкость. Такие эксперименты заканчивались реанимацией, а у некоторых пострадавших развилась почечная и печеночная недостаточность.

Также среди тяжелых пациентов оказалась женщина, которая пыталась справиться с алкогольным опьянением, приняв препарат от простуды, однако превысила дозировку и оказалась на больничной койке.

В травмпунктах города за праздники зафиксировали более 300 обращений. Чаще всего пациенты поступали с переломами рук, ног, ключиц и шейки бедра. Большинство травм было получено в состоянии алкогольного опьянения

