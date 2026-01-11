Трамп отреагировал на идею назначить Рубио президентом Кубы

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал отличной идею назначения государственного секретаря США Марко Рубио президентом Кубы.

Пользователь в социальной сети Х написал, что Рубио «будет президентом Кубы».

«Отличная идея!» — написал американский президент в соцсети Truth Social, комментируя сообщение пользователя.

8 января Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту высказался о Кубе. По мнению президента США, островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что Cоединенные Штаты планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии — назначить нового президента.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Мадуро заявил о своей невиновности на первом судебном заседании.