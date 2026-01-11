Размер шрифта
Трамп отреагировал на идею назначить Рубио президентом Кубы

Трамп назвал отличной идею назначения Рубио президентом Кубы
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал отличной идею назначения государственного секретаря США Марко Рубио президентом Кубы.

Пользователь в социальной сети Х написал, что Рубио «будет президентом Кубы».

«Отличная идея!» — написал американский президент в соцсети Truth Social, комментируя сообщение пользователя.

8 января Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту высказался о Кубе. По мнению президента США, островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что Cоединенные Штаты планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии — назначить нового президента.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Мадуро заявил о своей невиновности на первом судебном заседании.

