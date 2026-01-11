Глава МВД Германии рассказал о принимаемых мерах после блэкаута в Берлине

Добриндт после блэкаута в Берлине заявил об усилении борьбы с леворадикалами

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт после произошедшего в начале января многодневного отключения электроэнергии в Берлине объявил об усилении борьбы с левыми экстремистами. Об этом сообщает Bild.

Министр утверждает, что правительство не уступит позиции левым экстремистам и климатическим экстремистам.

Ответом на их действия станут увеличение численности персонала, расширение полномочий и ужесточение законов, добавил Добриндт.

Также следователи должны будут быстрее получать доступ к цифровым доказательствам и получат расширение полномочий в цифровой сфере. Планируется принять закон о защите критической инфраструктуры. Он подразумевает обязательные меры защиты для электро-, водоснабжения и телекоммуникаций, говорится в публикации.

3 января около 45 тысяч жилых домов и 2,2 тысяч коммерческих предприятий в юго-западной части Берлина были обесточены, а также частично лишены отопления из-за возгорания на кабельном мосту. По состоянию на утро понедельника без электричества оставались еще 30 тысяч домохозяйств. За произошедшее взяла на себя ответственность радикальная левая группировка Vulkan.

Ранее Германии предсказали дефицит электроэнергии.