СМИ сообщают о взрывах в одном из регионов Украины

В Ровненской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

На северо-западе Украины в Сарнах Ровненской области произошли взрывы на фоне действия воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Сарнах в Ровненской области были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении телеканала.

11 января начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что отсутствие электроснабжение в некоторых районах Запорожской области создало проблемы с подачей воды.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе оказалась повреждена критическая инфраструктура. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.