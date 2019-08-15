Трамп обвинил ФРС в проблемах экономики США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американской экономике доставляет проблемы не китайская сторона, а Федеральная резервная система (ФРС) страны и его глава Джером Пауэлл. Об этом он написал в твиттере.

По мнению лидера США, финансовый регулятор быстро и высоко поднял базовую процентную ставку и в настоящее время очень медленно ее снижает. Также президент отметил сокращение рабочих мест и компаний из Китая.

Трамп добавил, что Пауэлл, выбравший такую политику, является невежественным. За эту работу ФРС расплачивается не только экономика США, но также «другие страны благодарят Пауэлла».

«Китай не наша проблема... Наша проблема — это ФРС», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что биржевые индексы США падают на фоне приближающейся рецессии.