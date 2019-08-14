Биржевые индексы США падают на фоне приближающейся рецессии

Доходность десятилетних гособлигаций США стала ниже доходности двухлетних впервые за 14 лет, сообщает CNBC.

На этот сигнал о скорой глобальной рецессии отреагировали биржевые индексы США.

Промышленный индекс Dow Jones упал до показателя 754, примерно на 2,8%, в то время как индекс S&P 500 упал на 2,7%. Уточняется, что такое явление зачастую предшествует экономическому спаду.

В последний раз подобная ситуация наблюдалась в декабре 2005 года — за два года до наступления рецессии. Тогда именно с инверсии для рынка акций начался обратный отсчет.

Ранее сообщалось, что американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем.