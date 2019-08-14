Биржевые индексы США падают на фоне приближающейся рецессии

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Бодрость глав ЦБ ведущих стран мира поддержала мировые биржевые индексы Бодрость глав ЦБ ведущих стран мира поддержала мировые биржевые индексы
Бодрость глав ЦБ ведущих стран мира поддержала мировые биржевые индексы
Lucas Jackson/Reuters

Доходность десятилетних гособлигаций США стала ниже доходности двухлетних впервые за 14 лет, сообщает CNBC.

На этот сигнал о скорой глобальной рецессии отреагировали биржевые индексы США.

Промышленный индекс Dow Jones упал до показателя 754, примерно на 2,8%, в то время как индекс S&P 500 упал на 2,7%. Уточняется, что такое явление зачастую предшествует экономическому спаду.

В последний раз подобная ситуация наблюдалась в декабре 2005 года — за два года до наступления рецессии. Тогда именно с инверсии для рынка акций начался обратный отсчет.

Ранее сообщалось, что американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем.