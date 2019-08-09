Fitch повысило рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о повышении рейтинга России. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что рейтинг России вырос с уровня «BBB» до BBB.

Как отмечается, России удалось укрепить заслуживающую доверия устойчивую политическую базу.

Также в агентстве информируют, что Россия смогла снизить влияние зависимости от цен на нефть в экономике, поддержать стойкость к внешним потрясениям и достичь улучшения макроэкономической стабильности.

Ранее Fitch предупредило о возможных проблемах в российском банковском секторе, которые могут возникнуть в связи с проблемами с потребительским кредитованием.