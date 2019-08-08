Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на хлеб

Повышение розничных цен на хлеб с начала года практически соответствует уровню инфляции, текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, заявили в пресс-службе Минсельхоза.

«В настоящий момент по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным – несколько превышает его.

Повышение розничных цен на хлеб с начала года также примерно соответствует уровню инфляции. В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний», – говорится в сообщении, текст которого цитирует RNS.

По данным регионов, на 1 августа 2019 года цена производителей на хлеб из ржано-пшеничной муки (с учетом НДС) составила 40,19 руб. за кг, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 4% и на 4,5% – показатель января текущего года, из пшеничной муки – 46,43 руб. за кг, рост цен на такой хлеб составил 8,5% и 6,1% соответственно, отмечают в Минсельхозе.