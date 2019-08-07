Moody's предупредило о долгосрочных последствиях для России от санкций США

В отчете международного рейтингового агентства Moody's говорится, что новые санкции США окажут давление на долгосрочные экономические перспективы России, сообщает агентство «Прайм».

При это отмечается, что краткосрочный эффект от новых санкций ограничен из-за небольших потребностей России в финансировании.

В отчете говорится, что санкции повлияют на экономический рост в долгосрочной перспективе за счет снижения уровня инвестиций и доступа к технологическим трансферам.

Отмечается, что учитывая широкий круг финансовых посредников США, санкции усложнят выпуск бондов в долларах. В совокупности с прошлыми санкциями, новые, как считаю эксперты, могут ограничить доступ к западному финансированию, необходимому для модернизации экономики.