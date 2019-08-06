МВФ рассказал о влиянии цен на нефть и санкций на российскую экономику

Международный Валютный Фонд оценил влияние санкций на российскую экономику. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Согласно исследованию, наибольший ущерб экономике страны нанесло падение цен на нефть. Эксперты организации полагают, что уменьшение цен на топливо привело к падению роста ВВП на 0,65 процентного пункта

Отмечается, что на российской экономике также негативно отразилась жесткая бюджетная политика, санкционное давление, а также финансовые и кредитно-денежные факторы.

Поясняется, что из-за совокупного влияния антироссийских санкций и низких цен на нефть скорость роста ВВП составила только треть от возможной.

Ранее сообщалось, что Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП.