В Красноярском крае загорелся большой склад

В селе Атаманово Красноярского края произошел пожар на складе площадью 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По информации издания, в Сухобузимском районе сейчас идет тушение пожара на складе.

В ведомстве уточнили, что Сегодня утром в 06:15 (02:15 по московскому времени) произошло возгорание кровли на складе площадью 1 500 кв. метров в селе Атаманово.

На месте происшествия прибыли 5 единиц техники и 20 человек.

Накануне вечером в Подмосковье задержали арендатора дома, где во время пожара пострадали люди.

Утром 23 мая в СНТ «Снегирь», расположенном в Истринском районе Московской области, загорелся двухэтажный дом. Площадь здания составляла 80 квадратных метров.

В МЧС РФ рассказали, что в результате пожара пострадали девять человек. Одну женщину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, остальных спасти не удалось. Позже по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Твери загорелся мусороперерабатывающий цех.