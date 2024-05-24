В Красноярском крае загорелся большой склад

В селе Атаманово Красноярского края произошел пожар на складе площадью 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
По информации издания, в Сухобузимском районе сейчас идет тушение пожара на складе.
В ведомстве уточнили, что Сегодня утром в 06:15 (02:15 по московскому времени) произошло возгорание кровли на складе площадью 1 500 кв. метров в селе Атаманово.
На месте происшествия прибыли 5 единиц техники и 20 человек.
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В МЧС РФ рассказали, что в результате пожара пострадали девять человек. Одну женщину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, остальных спасти не удалось. Позже по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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