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Конгресс США пригласил премьера Израиля выступить на совместном заседании палат

Джонсон: Нитаньяху выступит на совместном заседании палат Конгресса США

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AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приглашен на совместное заседание обеих палат Конгресса США, где он выступит с речью. Об этом со ссылкой на спикера Палаты представителей Майка Джонсона сообщает ТАСС.

«Это будет своевременная и, как мне кажется, очень сильная демонстрация поддержки израильского правительства в самое трудное для него время», — заявил Джонсон.

20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и главы минобороны этой страны Йоава Галланта. Их, как и лидеров ХАМАС, подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В США отнеслись к этой инициативе с нескрываемым раздражением.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США отвергают требование Международного уголовного суда.

Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон указал, что Конгресс США рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении МУС.

Президент США Джо Байден отказался считать происходящее в Газе геноцидом и отверг обвинения МУС в адрес Израиля.

Наконец, советники Трампа встретились с Нетаньяху, чтобы выразить ему поддержку.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле раскритиковали обещание ФРГ арестовать Нетаньяху из-за ордера МУС.

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