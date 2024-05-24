Российский морпех «Самурай» взял в плен «Бабу-Ягу»

Первый рабочий экземпляр украинского дрона-гексакоптера «Баба-Яга» был захвачен российским морским пехотинцем с позывным «Самурай», который сражается на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

«Медаль «За храбрость» II степени получили за первую сбитую «Бабу-Ягу» батальоном. Первую предоставленную. Сбили «Бабу-Ягу», доставили ее в батальон в целостности», — рассказал о своем подвиге «Самурай».

По его словам, после того, как «Баба-Яга» сбросила бомбы, «Самурай» и его товарищи подловили тяжелый дрон и сбили из пулемета так, что не сдетонировала встроенная взрывчатка, а сам дрон остался цел после падения.

Вместе с «Самураем», государственные награды получили еще четверо бойцов.

До этого российские бойцы с помощью тепловизоров стали эффективнее уничтожать дроны «Баба-Яга».

Ранее сообщалось, что беспилотник «Баба-Яга» нашли в офисе одной из московских фирм.